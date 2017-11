Afrique: 46e Assises de l'UPF à Conakry/Prof Alpha Condé - "La presse guinéenne n'est pas professionnelle"

« Rappelez-vous la radio mille collines. Aucune radio en Guinée n'est en règle et si on veut contrôler, elles seront toutes fermées. Les journalistes ne connaissent pas l'investigation. Ils croient être au-dessus de la loi. Non! La presse guinéenne n'est pas professionnelle ».

Le Chef de l'Etat guinéen, le professeur Alpha Condé, a présidé ce samedi 25 novembre 2017, la cérémonie de clôture des 46e Assises de l'Union internationale de la presse francophone (Upf), à Conakry en Guinée. S'il a exprimé sa reconnaissance aux médias du monde pour leur soutien durant sa lutte politique en tant qu'opposant, il dénonce le manque de professionnalisme des médias dans son pays.

« À ce jour, aucun journaliste n'est détenu en Guinée pour délit de presse », a-t-il précisé. Alors que le contexte reste tendu après l'annonce de sa mort par une radio. « Nul n'est au-dessus de la loi. La liberté de la presse est importante mais appelle à la responsabilité. L'investigation soutient la transparence. La presse se doit plus que jamais de rester professionnelle pour le renforcement de la démocratie », a-t-il insisté.

« Sans vous, je ne serai pas là aujourd'hui. Je parle de cette presse qui respecte la déontologie », reconnaît-il. Puis de charger: « Rappelez-vous la radio mille collines. Aucune radio en Guinée n'est en règle et si on veut contrôler, elles seront toutes fermées. Les journalistes ne connaissent pas l'investigation. Ils croient être au-dessus de la loi. Non! La presse guinéenne n'est pas professionnelle ».

Il a réitéré sa foi en la responsabilité du contient pour son développement. « En tant que président de l'Ua, je dis que nous sommes un continent majeur. Mais faites l'investigation. Il faut que les journalistes soient en règle vis-à-vis de la loi. Je ne suis impressionné par personne. Nous sommes prêts à accompagner la presse mais qu'elle soit responsable ».

Alpha Condé a salué la tenue des assises dans son pays et félicité l'Upf internationale et la section nationale dirigée par Ibrahima Koné pour leur contribution au développement des médias.