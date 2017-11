Egypte: Terrorisme dans la maison de Dieu

'Je souhaite manifester à tout le peuple frère et ami d'Egypte, au nom de la communauté Cédeao du peuple togolais et en mon nom propre, l'expression de notre profonde sympathie et de notre solidarité face à cet acte lâche et barbare. Les extrémistes radicaux de tous bords ne doivent plus avoir de marge de manœuvre. Nous devons travailler ensemble pour préserver la vie de nos concitoyens', écrit le chef de l'Etat.

