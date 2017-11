Congo-Brazzaville: Santé publique - Des agents formés sur les AVC

Un séminiare de cinq jours, initié par l'Association de l'amour vivant (Aslav) de France, a regroupé des participants venus de plusieurs départements du Congo et issus de vingt-trois centres partenaires de cette ONG, dont nombreux sont affiliés à l'Eglise catholique.

Les Accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont devenus un véritable problème de santé publique au monde. Consciente du fait que cette affection occasionne des victimes chaque jour au Congo, l'Aslav, une association médicale caritative basée à Bordeaux, en France, a mis à la disposition du personnel médical de certaines structures sanitaires privées et publiques des nouvelles connaissances afin de leur permettre de prévenir et prendre en charge des patients.

En effet, animée par le Pr Arnaud Decamps, neurologue au Centre hospitalier et universitaire de Bordeaux, cette formation, la 41e du genre, a été bénéfique pour la quarantaine des participants. Car, elle leur a permis, entre autres, de se doter d'outils de prévention, de reconnaissance des signes d'un AVC ischémique ou hémorragique, les signes de déficit secondaire à hémorragie méningée et orienter à temps et/ou à bon endroit les cas reçus. Ils ont aussi été formés sur l'anatomie du cerveau. « Pour tous ces cas, une bonne appréciation et une orientation dans les meilleurs délais peuvent sauver des vies humaines. Quant à la vie du patient après l'accident, nous avons compris que la psychothérapie de soutien et la prévention des complications sont utiles. Nous ferons de notre mieux pour aider les malades à ce niveau », se sont engagés les participants.

« Conscients de la pauvreté grandissante de la population congolaise », ils ont promis de vaincre leur peur afin de se mettre résolument au service des malades. Selon eux, compte tenu du manque des médicaments et du matériel des spécialistes, les AVC feront « malheureusement encore beaucoup de victimes dans notre pays», ajoutant« nous-mêmes ne sommes pas épargnés. D'où notre souhait de continuer à attirer l'attention des autorités pour la formation des équipes dans les chefs-lieux de département».

Transmettre les connaissances reçues

Le président de l'Aslav, le Dr Michel Salefran, a, quant à lui, rappelé que ces formations qui se déroulent sur des thèmes différents ont permis de renforcer les capacités d'environ neuf cents agents de santé. Quant au choix des AVC, il a indiqué que cette affection représente une pathologie grandissante, provoquant beaucoup de dégâts, notamment au Congo. Il y a beaucoup, a-t-il déclaré, de décès par AVC et de nombreuses personnes traînent actuellement des malformations à cause de cette maladie, un problème de santé publique. « Cette formation sur les AVC est très importante, car il s'agit d'un problème de santé publique. Vous avez un pouvoir important, notamment dans la prévention de l'hypertension altérienne. J'espère que cela sera fructueux pour votre travail et vous allez transmettre les connaissances acquises à vos centres de santé, donc faire la restitution non seulement pour la prévention, mais aussi pour la prise en charge des malades atteints de cette maladie », a invité le Dr Michel Salefran.

Représentant le gouvernement à la cérémonie de clôture, l'inspecteur général de la santé, le Pr Richard Bileckot, s'est félicité de l'initiative de l'Aslav consistant à poursuivre cette série de formations au moment où le Congo traverse une situation économique et financière très difficile. « Nous avons besoin de vous, je vous remercie, parce que c'est pour la première fois que vous acceptez que des hôpitaux publics participent à ces formations. Aux bénéficiaires, je vous demande de mettre des connaissances reçues à la disposition de vos structures respectives », a-t-il exhorté.

Notons que tous les participants ont reçu des attestations de fin de formation des mains des officiels.