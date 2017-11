Centrafrique: Calme précaire à Bangui suite à des manifestations contre la Minusca

La Minusca suscite la défiance de beaucoup de Centrafricains et ce sentiment est régulièrement attisé. Il y a un an, des manifestations hostiles à la présence de la mission onusienne s'étaient soldées par la mort de quatre civils, à Bangui.

La Minusca, à son tour, appelle au calme et se défend. Dans un communiqué, elle déplore la mort du jeune homme et soupçonne une manipulation.

Lorsqu'un peu plus tard, un véhicule signé U-N passe sur les lieux de l'accident, il est pris à partie par la foule et incendié. Les passagers sont sauvés de justesse, selon la Minusca.

Tout commence vendredi, à l'aube, quand un véhicule renverse un jeune homme et le blesse mortellement devant le lycée technique de Bangui. Un attroupement se forme, le conducteur prend la fuite et la rumeur publique incrimine un véhicule de la Minusca.

