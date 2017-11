Congo-Kinshasa: Football-transfert - Youssouf Mulumbu signe à Kilmarnock

Le milieu international congolais vient de s'engager dans un bail de six mois avec le club écossais. L'information a été confirmée depuis le 22 novembre sur le site web officiel du club mais le montant du transfert n'a toutefois pas été mentionné.

Sans club depuis la fin de son contrat en été dernier à Norwich (Championship D2 anglaise), Youssouf Mulumbu, trentenaire, avait donc hâte de retrouver le terrain après plusieurs mois. Il ne jouait déjà plus régulièrement à Norwich, n'étant pas dans les plans du coach. Il n'a fait que vingt-quatre apparitions avec ce club en deux saisons. Rentré à Paris, en France, il s'est entraîné seul pendant des mois, attendant une opportunité de retrouver un club, alors que quelques offres ne se concrétisaient pas.

Youssouf Mulumbu était régulièrement en contact téléphonique avec son ami et ancien coéquipier à West Bromwich Albion, Victor Anichebe, qui joue en Chine. Cela lui a permis de rester fort dans son esprit jusqu'à ce qu'il ait une conversation avec Steve Clark, son ancien coach chez les Baggies. « Ce fut très difficile pour moi. Quand mon contrat est arrivé à terme avec Norwich, j'ai vraiment cru que j'allais rapidement trouver une offre ailleurs. Je suis resté dans mon salon chaque jour attendant des appels, j'appelais mon agent, mais je n'ai pas eu de chance de trouver quelque chose. Si tu n'es pas fort mentalement pendant des moments difficiles, c'est la dépression. Mon ami Victor Anichebe m'a beaucoup soutenu. Il m'appelait chaque jour pour me remonter le moral. Je n'ai pas flanché et aujourd'hui, je suis là. Et je sais que les gens vont être surpris lorsqu'ils me verront jouer », confie à www.dailyrecord.co.uk l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, sélection avec laquelle il n'a plus joué depuis plus d'une année.

Lorsqu'il a eu la chance de parler avec son ancien coach Steve Clark, celui-ci lui a tout de suite donné sa chance, lui qui l'appelait son « fils » à West Bromwich Albion. « Les gens ont été surpris de me voir signer ici, mais je ne pense pas qu'ils connaissent l'importance pour moi d'être parmi mes coéquipiers, de m'entraîner chaque jour, c'était très important pour moi et j'ai hâte de jouer chaque week-end et montrer aux fans de Kilmarnock qui est Youssouf Mulumbu », dit-il, lui qui soutient qu'il faut garder de bonnes relations avec des managers, car certains coachs ont des différentes philosophies de jeu qu'il faut respecter. « J'étais à West Brom lorsque Tony Pulis était arrivé et je n'étais pas son type de joueur, et je suis resté six mois à la touche », avoue-t-il.

Mulumbu a disputé quelque deux cents matchs avec West Bromwich, et sous la direction de Steve Clark pendant dix-huit mois, jusqu'à terminer huitième en Premier League, le meilleur classement du club en Premier League. C'est en décembre 2013 qu'il a quitté le club, car le courant ne passait plus. Le milieu congolais va donc faire de son mieux pour rendre la confiance que Steve Clark a placée en lui. Le médaillé de bronze avec la RDC à la Coupe d'Afrique des nations 2015 en Guinée Équatoriale va donc découvrir le football écossais, lui qui a été formé au Paris-Saint-Germain, avant de passer par Amiens (L2 en France) et surtout à West Bromwich Albion en Angleterre.

Son passage à Norwich a été très difficile, avec son coéquipier en sélection, Dieumerci Mbokani, qui est retourné au Dynamo Kiev après un autre prêt rude à Hull City en Angleterre. Mulumbu signe donc à Kilmarnock jusqu'en juin 2018.