Maroc: Mondial des clubs - Boussoufa et Al Jazira ambitieux

Champions des Emirats Arabes Unis, Al Jazira et Mbark Boussoufa participeront à la prochaine Coupe du monde des clubs. Dans une interview accordée au site officiel de la Fifa, le milieu de terrain marocain n'a pas caché ses ambitions par rapport à cette compétition.

« Tous les clubs qui participent à la Coupe du Monde des Clubs sont prestigieux. Il ne sera pas facile de les affronter car ils sont champions continentaux, alors qu'Al Jazira est juste champion des Émirats. Il faudra donner le meilleur de nous-mêmes pour dominer ces équipes. Nous devons donc bien nous préparer et exploiter tout notre potentiel », a-t-il déclaré avant de poursuivre: « Nous voulons aller le plus loin possible. C'est la première fois que nous représentons les Émirats en Coupe du Monde des Clubs et nous espérons que le public viendra nombreux nous soutenir ».

Boussoufa s'est aussi prononcé sur Auckland, l'adversaire au premier tour d'Al Jazira. « Auckland City est un habitué de la Coupe du Monde des Clubs et sait à quoi s'attendre. Personnellement, je n'ai jamais suivi cette équipe et nous n'avons pas encore étudié son jeu, car la compétition commence dans deux semaines. Nous allons remédier à ça et tenter de nous qualifier pour le deuxième tour ».