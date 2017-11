Congo-Brazzaville: UDPS - Jean-Marc Kabund empêché de voyager

D'après certaines indiscrétions, il appert que le responsable de l'UDPS, dont le parti est cité dans le procès des attaques perpétrées sur Kinshasa entre mai et juin dernier, est astreint à demeurer sur le sol congolais pour des raisons d'enquête. L'UDPS a, par ailleurs, fait état de la disparition pendant la semaine de deux de ses membres, un du cabinet privé de Félix Tshisekedi et l'autre de la Ligue des jeunes, tous deux arrêtés par des forces de sécurité près du siège du parti, dans la commune de Limete. Des allégations relativisées par la police qui a promis d'investiguer à ce sujet.

Situation assez rocambolesque que celle qui est arrivée à Jean Marc Kabund, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) empêché par les services d'immigration commis à l'aéroport international de Ndjili de voyager à l'étranger. Alors qu'il devait prendre son vol le 24 novembre, pour se rendre en Espagne afin de participer au Conseil de l'International socialiste dont son parti, l'UDPS, est membre, Jean Marc Kabund a été surpris par la réaction inattendue des agents de la Direction générale de migration qui se sont interposés jusqu'à l'empêcher d'accéder à bord de l'avion. À en croire des sources proches de son parti, son passeport aurait été saisi et confisqué sans qu'aucune explication ne lui soit fournie.

