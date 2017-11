Ile Maurice: Tourisme - L'école hôtelière offrira des specialisations en sommellerie et en langues

Normes de sécurité non respectées, pression, absence de contrat... Ils sont nombreux, les… Plus »

Par ailleurs, le Mauritius Institute of Training and Development a revu le contenu de ses programmes de formation. Celui de Rodrigues sera étendu sous peu.

Des chefs étrangers viendront à Maurice pour assurer la formation et partager leur savoirfaire. Ainsi, les élèves seront exposés à la cuisine indienne, thaï et chinoise, entre autres, avec pour objectif de pouvoir proposer une diversité de plats de qualité aux touristes.

Du reste, dans les prochains mois, l'institution proposera de nouveaux cours de cuisine internationale aux chefs d'hôtels et de restaurants. Ceux-ci seront de courte durée et seront ainsi plus adaptés à l'emploi du temps des élèves.

Il est ainsi prévu d'aménager un laboratoire dédié à l'étude de la sommellerie. Selon une source proche du dossier, cette spécialité sera de plus en plus demandée dans les hôtels à l'avenir.

