Sénégal: Un inspecteur de l'éducation souligne l'opportunité d'investir dans l'éducation et la protection de la petite enfance

L'éducation de la petite enfance a, au Sénégal, un rôle important à jouer pour "promouvoir une meilleure compréhension et coopération entre différents groupes de populations et dans la prévention des effets négatifs de la pauvreté".

Il a relevé que l'éducation et la protection de la petite enfance ont pour potentiel de "créer les futurs citoyens, ouverts, capables et responsables".

"Pour les enfants défavorisés, l'éducation et la protection jouent un rôle important car permettant de compenser les insuffisances au sein de la famille et de combattre les inégalités au plan éducatif. Entre les riches et les pauvres, les écarts entre les taux de scolarisation dans le pré-primaire sont considérables", a souligné M. Niang.

Cela aide à favoriser "le développement des ressources humaines du pays, l'égalité entre les sexes et la cohésion sociale, et à réduire le coût des programmes de rattrapage ultérieurs" a indiqué M. Niang lors de l'inauguration de l'école maternelle du village de Ndioukh Thiorokh d'un coût estimé à 28 millions FCFA décaissés par l'ONG sénégalo-allemande "Sénégal Hilfe Vereine" (SHV).

Ndioukh Thiorokh (Mbour) — L'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbour, Ablaye Niang a estimé, samedi à Ndioukh Thiorokh (Mbour), que l'éducation et la protection de la petite enfance "constituent les meilleurs investissements" que puisse faire un pays.

