Ile Maurice: Commission drogue - Le maulana Haroon traîne plusieurs casseroles

Une autre casserole que le maulana traîne est une affaire de mœurs. En 2013, une femme était venue de l'avant, messages à l'appui, pour dire que l'homme religieux lui avait fait des avances et avait évoqué certaines pratiques sexuelles. Suivant cette polémique, il avait abandonné ses fonctions d'imam et de prêcheur. Toutefois, deux ans après, il est revenu et a présenté ses excuses.

«Avant lui, les imams avaient un discours assez classique. Le maulana Haroon est venu parler d'autres aspects de l'islam et de la jurisprudence islamique», explique notre interlocuteur. De plus, le fait qu'il soit un bon orateur, qui arrive à captiver son public, a beaucoup joué en sa faveur.

Le maulana Haroon a été l'un des premiers imams à se rendre à l'étranger pour des études de religion. Il se rend au Pakistan dans les années 70 et revient quelques années plus tard. Dès ses débuts, il officie à la mosquée située à la rue Large à Plaine-Verte, où il prêche toujours.

