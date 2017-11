Ile Maurice: Réseau ferroviaire - Le transport en commun à Dubaï... un pur Plaisir

Ne pas posséder de voiture n'est pas un problème à Dubaï. Les habitants et les visiteurs ont le choix entre le métro, le tram, le bus, le monorail et le taxi. Outre leur variété, ces moyens de locomotion sont faciles d'accès. Le plus difficile sera de décider où aller dans cette cité des Émirats arabes unis.

Toutefois, pour voyager dans un transport en commun dubaïote, il faut d'abord comprendre son fonctionnement. Dubaï compte 49 stations de tram et de métro. Les indications et les annonces sont en anglais et en arabe. De ce fait, voyager pendant deux jours grâce aux transports en commun pour moi, un Mauricien, n'a pas été difficile. La cité a, par ailleurs, mis dix ans pour optimiser et moderniser son système de transport, qui est indépendant des autoroutes.

Le métro de Dubaï démarre à Jebel Ali, la région portuaire, pour terminer sa route à Rashidiya, au nord de la cité. Connu comme l'UAE Exchange, le métro dessert 28 stations, ce qui représente un arrêt toutes les trois minutes. Pour arriver à destination, il faut partir soit vers Rashidiya, soit vers Jebel Ali. Le métro est construit sur pilotis. Il est accessible en prenant les escaliers, les escalators ou encore les ascenseurs.

En route, chaque arrêt est numéroté en ordre croissant ou décroissant, dépendant de la direction de votre destination. Toutes les stations de métro ou de tram sont desservies par des bus qui font au moins trois trajets. Une carte Nol est utilisable sur ces autobus, qui sont tous climatisés.

Le métro opère de 5 h 30 à minuit de samedi à mercredi. Les jeudis et les vendredis, les opérations se terminent à une heure du matin. Pour prendre le métro, il faut se munir de la Nol Card, une carte prépayée qui peut aussi être utilisée dans le tram et les autobus. La Nol Card Silver permet de faire jusqu'à 20 voyages, dépendant des zones. La carte coûte 25 dirhams, soit environ Rs 250.

Mon aventure débute à la station de Dubai Internet City, avec ses centres commerciaux les uns plus vertigineux que les autres. L'un d'eux est le Dubai Mall, où je compte faire du shopping. Carte en main, je passe le contrôle automatique pour accéder au métro.

La machine indique combien coûte le voyage et la balance sur la carte. Une fois sur le quai d'embarquement, des panneaux affichent le nombre de minutes avant l'arrivée du prochain métro. Toutefois, attention aux indications au sol et sur les cabines. Des voies spéciales sont réservées aux femmes et aux enfants. Ces derniers voyagent gratuitement jusqu'à l'âge de cinq ans.

Courtoisie

Mon train arrive, il faut s'assurer d'être dans le bon wagon. Il y a des contrôles d'agents et en cas de délit, vous pouvez payer une amende allant jusqu'à 200 dirhams, soit Rs 2 000. Tous les trains sont climatisés, mais les places assises sont très limitées et, courtoisie oblige, les femmes ont la priorité. Au bout de six minutes, me voilà arrivé à ma destination, le Dubai Mall.

Nouvelle journée, nouvelle aventure. Le lendemain, je décide de mettre le cap sur le Mall of Emirates et l'Atlantis The Palm. Pour aller au centre commercial, aucun souci, c'est le même trajet que la veille. De là-bas, pour aller à Atlantis The Palm, il faut rejoindre le Dubai Marina, soit une station de transit pour prendre le tram. Après trois minutes, le train arrive. Le trajet dure dix minutes.

À Dubai Marina, il faut descendre vers la station de tram, qui se trouve quelques mètres plus bas. Les trams arrivent à la station chaque dix minutes à l'heure de pointe et chaque 12 minutes en heure creuse. La Nol Card doit être validée encore une fois. La ligne du tram est un double chemin de fer à même le sol.

Mais pour atteindre l'Atlantis The Palm, il y a encore une étape : prendre un monorail. Pour atteindre la station, il faut passer par le sous-sol d'un bâtiment. Une fois arrivé à un contrôle, un agent de sécurité indique qu'il faut acheter un ticket. Un ticket aller-retour de Dubai Marina à Atlantis The Palm qui coûte 25 dirhams.

Le monorail quitte la station Al Safouh chaque 23 minutes et le trajet est de 15 minutes. Toutes les attractions sur place sont payantes : 40 dirhams pour le grand Aquarium, soit Rs 400, pour une visite de 20 minutes. Le parcours complet du Palm coûte 120 dirhams (Rs 1 200) par personne.

Toutefois, pour aller à un rendezvous, comme un dîner d'affaires, ou si vous souhaitez vous rendre à l'aéroport, il est conseillé de prendre un taxi, disponible auprès de chaque hôtel. Le taximètre commencera à un frais initial, puis taxera chaque kilomètre. Entre Jumeirah Beach et Dubai Internet City, il faut compter entre 30 dirhams et 40 dirhams (entre Rs 300 et Rs 400) pour un trajet d'une trentaine de minutes.

Le trajet vers l'aéroport dure 30 à 45 minutes. Il coûte entre 90 dirhams et 120 dirhams (entre Rs 900 et Rs 1 000). Cette ville connaît également les bouchons le matin et l'après-midi.