Afrique: Mazembe fait la fête

Mäzembe a la peau dure. Pour l'avoir un peu ignoré SuperSport United et son entraîneur Eric Tinkler en ont fait les frais samedi soir au Lucas Moripe Stadium de Pretoria. L'ancien international sud-africain pensait que son équipe avait fait le plus dur en marquant un but une semaine plus tôt à Lubumbashi, ce fameux but qui souvent vaut double. Il avait oublié que ce sont les Congolais qui étaient sortis de la finale aller avec un but d'avance. Il avait peut-être omis de jeter un coup d'œil sur les performances cette année des « Corbeaux » loin de leur base de Kamalondo : sept matches joués, aucune défaite, deux victoires et cinq nuls. A Pretoria a été fidèle à cette incroyable série, obtenant pour la cinquième fois un score de parité sur la marque de 0-0.

Pamphile Mihayo avait assuré avant le match qu'il ne jouerait pas la carte de la défense à outrance. Son équipe a attaqué fort le début de la rencontre, sans doute pour décontenancer son adversaire, le faire douter et douter ses supporteurs. A la 10e minute, Rainford Kalaba, à la limite du hors-jeu, venait menacer le gardien Ronwen Williams mais le ballon passait au-dessus de la transversale. Quelques instants plus tard c'est Daniel Nii Adjei qui échouait sur le poteau. Les Sud-Africains étaient comme surpris par un scénario auquel ils ne croyaient pas. Il leur faudra un certain temps pour se ressaisir. Ils étaient cependant privés d'un but, pour hors-jeu, sur une tête plongeante de Tefu Mashamaite.

La domination des locaux se prolongeait au cours de la seconde période, sans réussite. Les statistiques, à cet égard, sont instructives. Les camarades de Dean Furman ont eu la possession du ballon pendant 60% du temps mais ils n'ont tiré que cinq fois en direction du gardien Sylvain Gbohouo avec une seule frappe cadrée. Les « Corbeaux » ont eu moins souvent le ballon mais ont tiré neuf fois au but sans se montrer davantage efficaces. Les deux équipes ont terminé à 10 contre 10 après l'expulsion du défenseur congolais (Chongo Kabaso (82') puis celle du milieu sud-africain Thuso Phala (90').

Ces dernières années, beaucoup avaient annoncé un déclin du TP Mazembe. Ecarté l'année dernière et cette année de la Ligue des champions avant la phase de poules il a rebondi dans la Coupe de la Confédération Total en signant deux succès consécutifs. Le TP Mazembe est un grand club. Et si ses attaquants sont peut-être un peu moins percutants qu'il y a quelques années, la défense fait preuve d'une solidité à tous les égards. Et en cette soirée du 25 novembre 2017, le club cher au Président Moïse Katumbi a remporté son cinquième trophée depuis 2009, trois Ligues des champions et deux Coupes de la Confédération. C'est le plus beau palmarès de ces neuf dernières années.

Fiche technique

SuperSport United - TP Mazembe 0-0

Samedi 25 novembre 2017

Lucas Moripe stadium, Pretoria

Arbitre : Malang Diedhiou (Sénégal)

Avertissements : Tefu Mashamaite (71') pour SuperSport United), Rainford Kalaba (42'), Issama Mpeko (76'), Chongo Kabaso (76') pour le TP Mazembe

Expulsion : Thuso Phala (90') pour SuperSport United ; Chongo Kabaso (82') pour le TP Mazembe

SuperSport United : Ronwen Williams - Siyabonga Nhlapo (Grant Kekana 46'), Clayton Daniels, Tefu Mashamaite, Aubrey Modiba - Sipho Mbule, Dean Furman, Reneilwe Letsholonyane, Bradley Grobler - Jeremy Brockie (Dove Womé 66'), Thuso Phala. Entraîneur : Eric Tinkler (Afrique du Sud)

TP Mazembe : Sylvain Gbohouo - Issama Mpeko, Joël Kimwaki, Chongo Kabaso, Arsène Zola - Nathan Sinkala, Koffi Kouamé, Daniel Nii Adjei (Mika Miche 64') - Adama Traoré (Solomon Asante 74'), Ben Malango, Rainford Kalaba (Elia Meschack 60'). Entraîneur : Pamphile Mihayo (RD Congo)

