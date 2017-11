Tunisie: Insipidité

On reprochait aux députés de la défunte ANC leur creuse fougue mais les députés de l'ARP ne font guère mieux, sinon pire. Si le grand enthousiasme post-révolutionnaire, qui du reste se confondait parfois avec du révolutionnisme, et le sentiment d'être investi d'une mission historique -- la rédaction de la nouvelle Constitution du pays -- pouvaient expliquer les débordements et emphases des premiers, rien ne pourrait justifier la fatuité dont font montre aujourd'hui les seconds. Il est même à craindre qu'à la longue, cette insipidité nous fasse doucement glisser vers ce que le peuple abhorrait le plus : les chambres d'enregistrement.

Pourtant, le moment est aussi historique et la mission dont sont aujourd'hui investis les représentants du peuple est aussi noble, exaltante, cruciale et décisive que ne l'avait été celle des constituants. Au-delà du débat sur le projet de finances pour l'année 2018, des vives réserves et critiques de la politique d'austérité que ce projet charrie, il s'agit pour eux de parachever pour ainsi dire l'œuvre des députés de l'ANC en donnant enfin un sens à la loi fondamentale et en lui assurant les conditions de sa pérennité. Le pays a sans doute et d'une certaine manière réussi sa transition politique et démocratique mais cette réussite reste précaire et fragile. Elle l'est d'autant plus que le récent jeu d'alliances politiques au niveau des deux grands partis au pouvoir qui fait pointer à l'horizon un remake de la défunte troïka ne présage pas tout particulièrement une possible élévation de la conscience et de la responsabilité politiques.

La réussite de la transition économique pourra immuniser l'acquis démocratique et lui garantir les conditions de sa pérennité. C'est sur ce terrain que devront désormais se focaliser les efforts des représentants du peuple. Loin des considérations partisanes et des stériles fixations sur les prochaines échéances électorales, quelle qu'en soit l'importance. Il s'agit pour eux de quitter les sentiers battus, de s'affranchir du diktat du courtermisme et voir grand pour la Tunisie et pour les générations futures.