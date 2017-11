Mali: La sécurisation de la région de Mopti se poursuit

Dans le centre du Mali, c'est l'omerta. Intimidation, assassinats ciblés, les terroristes actifs dans la région s'en prennent aux populations qui auraient le malheur de collaborer avec tout ce qui se rapporte de près ou de loin avec l'Etat. Après plusieurs mois de tergiversations, le gouvernement a pris la mesure du problème et adapte sa stratégie, comme l'explique le gouverneur de la région de Mopti Sidi Alassane Touré. « Si ces gens-là évoluent à moto, nous évoluerons à moto, s'ils évoluent à pied, nous évoluerons à pied, s'ils sont à dos d'âne, nous serons aussi à dos d'âne, tout ça parce que nous avons compris la dynamique qui existe là-bas et nous ferons face à cela. Il s'agit d'occuper ces zones, et de rester. A un moment il y a eu des actions ponctuelles où les patrouilles viennent, sécurisent pour un temps et quand les patrouilles partent les terroristes reviennent et assènent la population. Mais cette fois-ci, dans notre plan, nous resterons. »

