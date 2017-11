Tunisie: Un air de Byzance au Bardo

Une seule satisfaction dans le topo, même si elle est bizarre. Cet état de choses déliquescent est démocratiquement partagé. Le nivellement par le bas est comme une lame de fond. Majorité et opposition se retrouvent au même degré. Le degré zéro.

Récapitulons. Le gouvernement a présenté un projet de budget et de loi de finances qui portent le sceau de l'austérité. Bien pis, entre les recettes et les dépenses, il y a un énorme trou noir, un déficit de près de douze milliards de dinars. Les déficits de la balance commerciale et de la balance des paiements aidant, la marge de manœuvre gouvernementale semble, de prime abord, bien réduite.

Mais, à bien y voir, ce n'est qu'une impression. Parce que, à l'instar de ses prédécesseurs, le 10e gouvernement après la révolution de 2011 n'a guère mis en place, lui aussi, les réformes nécessaires en vue de relancer l'économie. Les grands projets structurants tardent à venir. Telle l'Arlésienne, on en parle toujours mais on ne les voit jamais.

Les petites et moyennes entreprises (PME), véritables vecteurs de la relance à large échelle, stagnent. La banque par excellence des PME, la Bfpme, n'a pas de P.D.G. depuis de longs mois, au vu et au su de tous. Et dire qu'on escomptait qu'elle devienne également la banque des régions. Et les régions intérieures, qui englobent quatorze gouvernorats sur les vingt-quatre que compte le pays, évoluent toujours au ras du sol, dans un cycle végétatif. L'ilotisme y sévit. Les grands travaux d'infrastructure sociale et d'accompagnement y font toujours défaut, malgré les promesses, surtout électorales et électoralistes semées à tout vent.

Et puis souvenons-nous. Il y a presqu'une année, Tunis abritait la conférence internationale sur l'économie et les finances Tunisie 2020. La manifestation, qui avait compté la participation de 4.500 personnes, 1.500 partenaires économiques, 70 pays représentés et 40 délégations officielles, avait engrangé un montant total de financements de 34 milliards de dinars. Où sont-ils à ce jour? On n'en sait guère grand-chose. Mis à part le clinquant des déclarations d'intention généreuses à tout bout de champ, les promesses se sont vaporisées.

Côté opposition, on n'est guère mieux loti. Tout le monde est logé à la même enseigne. On formule des critiques, on les reformule, réitère et relance tellement que ça pique tête en avant dans la radoterie du bon vieux temps. Même les experts réels ou autoproclamés butent. Ils n'avancent guère d'alternatives sérieuses.

De son côté, le Fonds monétaire international (FMI) souffle le chaud et le froid. Exigeant la mise en place de réformes à large spectre, comme autant de traitement de choc, il distille l'aide au compte-gouttes. Jusqu'ici, il s'est abstenu de verser la troisième tranche du prêt qu'il nous avait consenti. Le maître de cérémonie impose son diktat et l'on est forcé de suivre, de passer sous ses fourches caudines au besoin.

Et, au bout du compte, des débats budgétaires oiseux sur fond d'abcès de fixation tenaces, avec les mêmes clichés et lieux communs. Cela a fini par conférer un certain air de Byzance au Bardo.