Sénégal: Sédhiou - L'excision, "une violation aux droits de la femme" (caravaniers)

"On se rend compte qu'à Koussy, qui abrite la cérémonie de déclaration publique d'abandon de l'excision et des mariages d'enfants prévue dimanche va constituer un temps fort qui permettra aux populations de se départir de ce fléau" a dit le maire.

"Nous appelons les autorités administratives et locales à inscrire la promotion de l'abandon de l'excision dans leur plan d'action et leur budget local" a fait remarquer la jeune fille au nom de ses pairs.

Elle a indiqué que les caravaniers sont engagés à poursuivre et à pérenniser les mesures et actes déjà posés dans la mise en œuvre du plan national d'accélération de l'abandon de l'excision au Sénégal.

"Nous avons sillonné les villages pour plaider l'abandon de l'excision et la promotion des droits humains" a dit dans son adresse au maire leur porte-parole, Mariama Tamba, relevant que "la pratique de l'excision met en danger la santé des femmes et leur bien être en causant même parfois leur mort".

