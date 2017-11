Cote d'Ivoire: Télévision numérique terrestre - La diffusion à partir de la mi-2018

« Tout est mis en œuvre pour que déjà, à la fin du premier trimestre 2018, le signal dans certains endroit à Abidjan et à l'intérieur du pays commence à fonctionner ».

Le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné, par ailleurs, porte-parole du gouvernement a annoncé le démarrage de la diffusion de la Télévision numérique terrestre (Tnt) en Côte d'Ivoire, au plus tard à la moitié de l'année 2018.

C'était à la faveur d'une visite effectuée au centre émetteur de la Radio télévision ivoirienne (Rti) à Abidjan-Abobo, le 24 novembre 2017. Pour constater d'une part, la situation de cette infrastructure et d'autre part, s'assurer de la continuité de fonctionnement du projet pilote de la Tnt lancé, il y a plus d'un an.

Cette visite qui l'a conduit de la salle pilote Tnt, jusqu'à la salle des émetteurs analogiques et Fm, en passant par la salle énergie et celle du groupe électrogène, s'est déroulée en présence du directeur général de la Rti, Ahmadou Bakayoko.

Selon Bruno Koné, c'est la dernière ligne droite pour démarrer les travaux du projet de la Tnt dans son entièreté. Qui d'après lui, comprend « la réhabilitation d'une trentaine d'émetteurs et la construction de 4 autres émetteurs supplémentaires. De façon à, avoir une diffusion de qualité sur 100% du territoire national ». Il a signifié de la mise en place des équipes qui vont démarrer ce projet.

Le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste a également relevé les travaux en cours avec la Rti, sur les aspects juridiques, économiques et financiers, dudit projet. Qui, d'après ses dires, va conduire au transfèrement d'un certain nombre d'infrastructures appartenant à la Rti, vers la société nationale de diffusion. « Cela doit se faire dans les conditions respectant les droits juridiques de la Rti », a-t-il déclaré.

Avant d'assurer que « Tout est mis en œuvre pour que déjà, à la fin du premier trimestre 2018, le signal dans certains endroit à Abidjan et à l'intérieur du pays commence à fonctionner ». Il a de ce fait indiqué que dans cet intervalle, il convient d'organiser toute la partie en aval. C'est-à-dire, « la commercialisation des décodeurs, la sensibilisation, les informations à la population, etc., pour annoncer que la Tnt est lancée et fonctionnelle en Côte d'Ivoire », a-t-il expliqué.