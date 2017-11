Tunisie: Engagement commun à renforcer la coopération

Youssef Chahed, Chef du Gouvernement, a de son côté souligné que la visite du Premier Ministre italien entre dans le cadre de la réactivation de l'accord bilatéral signé le 16 mai 2012 entre la Tunisie et l'Italie pour le renforcement du partenariat stratégique et du dialogue entre les deux pays. Elle s'inscrit également dans le cadre du suivi de la visite du Président Béji Caïd Essebsi en Italie en février dernier et le suivi des accords bilatéraux. "L'Italie est notre second partenaire économique, avec une coopération qui couvre les domaines financier, technique, touristique et culturel. La dynamique de ces relations a été renforcée par le soutien italien au processus de transition démocratique, le renforcement des visites de hauts responsables italiens et de la coopération dans la lutte contre l'immigration clandestine".

Par ailleurs, M. Chahed a précisé que cette visite a permis d'échanger les avis concernant le renforcement de la coopération économique, afin de booster l'investissement italien en Tunisie, à la lumière des réformes engagées et la promulgation du nouveau code de l'investissement ainsi que l'encouragement des Italiens à visiter la Tunisie comme destination touristique de choix.

A ce niveau, M. Gentiloni, Premier ministre italien a indiqué que l'Italie veillera à ce que la Tunisie obtienne plus de soutien international et surtout de la part de ses partenaires européens. Il a ajouté que les relations économiques tuniso-italiennes sont très ancrées, avec des échanges commerciaux qui s'élèvent à 550 millions d'euros et la présence de plusieurs entreprises italiennes en Tunisie opérant dans divers domaines comme la mécanique, l'agriculture et l'énergie.

Grands projets

M. Gentiloni a souligné que les deux pays sont engagés dans de grands projets, évoquant le projet de liaison électrique entre la Tunisie et la Sicile, considéré comme l'un des projets prioritaires au niveau de l'Union européennne et qui ouvrira de grandes perspectives de coopération entre les deux parties. "La Tunisie présente également plusieurs opportunités économiques pour les hommes d'affaires italiens qui regardent avec intérêt les avancements dans le pays», ajoute-t-il.

De son côté, M. Chahed a loué le soutien italien à l'économie tunisienne, indiquant que l'Italie continuera à recycler une nouvelle partie des dettes tunisiennes en les transformant en des projets de développement. A ce niveau, le Chef du Gouvernement annonce l'approbation préliminaire de la partie italienne pour le financement d'un projet de développement intégré à Kebili d'un montant de 250 MDT.

«Nous comptons sur le soutien italien à la démocratie tunisienne et pour que la Tunisie soit un partenaire stratégique de l'Union européenne. Nous sommes satisfaits de l'avancement du projet de liaison électrique entre le Tunisie et l'Italie et des efforts de la Commission Européenne pour soutenir ce projet stratégique qui permettra de faciliter les échanges d'énergie électrique entre les deux rives de la Méditerranée et l'ouverture de nouvelles perspectives pour la coopération bilatérale dans le domaine des énergies renouvelables", affirme-t-il.

Intérêt pour la jeunesse

M. Chahed a souligné également que les pourparlers entre les deux parties ont concerné la réactivation de l'initiative du Président de la République, Béji Caïd Essebsi, pour la mise en place d'un partenariat stratégique pour la jeunesse, qui va de pair avec l'initiative italienne pour la mise en place d'un nouveau programme de coopération «Erasmus de la Méditerranée». Ce dispositif permettra le rapprochement et la coopération entre les Universités et l'augmentation du nombre de bourses universitaires au profit des pays du sud de la Méditerranée.

M. Gentiloni a précisé que l'élargissement de ce programme permettra de renforcer la coopération entre la Tunisie et l'Italie et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les jeunes Tunisiens. Le haut responsible italien a aussi insisté sur l'importance d'une vision commune eu regard aux affaires régionales et internationales. Il a affirmé le rapprochement des visions respectives sur la crise libyenne, la lutte contre le terrorisme et contre l'immigration clandestine, estimant que la stabilité de la Libye est très importante pour la Tunisie et la Libye. Concernant l'immigration clandestine, il a souligné que la partie tunisienne a formulé, durant cet été, de grands efforts, en concordance avec l'accord établi entre les deux pays pour la gestion des flux migratoires illégaux.