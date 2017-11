Ile Maurice: Saisie de Rs 24 M de drogue - La police sur la piste de la sœur d'un prisonnier

Qui est le commanditaire de la drogue d'une valeur de Rs 24 millions saisie à l'aéroport ? C'est ce que devront déterminer les officiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). D'ores et déjà, les soupçons des enquêteurs portent sur la sœur d'un prisonnier, qui opère sur un réseau entre Port-Louis, Montagne-Longue et les basses Plaines-Wilhems.

Dans le sillage de cette saisie de 1,6 kilo de drogue dure, deux hommes ont été arrêtés. Il s'agit de Marc Bryan André, 39 ans, et Steeve Anthony Babet, un agent de sécurité âgé de 29 ans. Ces deux habitants de Roche-Bois ont été coffrés dans l'après-midi du vendredi 24 novembre lors d'un exercice de «controlled delivery» à Port-Louis. Ils tentaient de prendre livraison de la drogue, dont la valeur marchande est estimée à Rs 24 750 000. L'opération était placée sous la supervision du Deputy Commissioner of Police Choolun Bhojoo.

Ils répondent tous deux d'une accusation provisoire de trafic de drogue. Marc Bryan André et Steeve Anthony Babet ont comparu devant la Bail and Remand Court, hier, samedi 25 novembre. Ils ont été reconduits en cellule et devront donner leur version des faits en présence de leur homme de loi.

Les colis de drogue, qui proviendraient du Mozambique, étaient à bord d'un avion en provenance de Johannesburg. Ils étaient destinés à un habitant de Montagne-Longue. Après que l'avion a atterri à l'aéroport de Plaisance, le mercredi 22 novembre, les officiers de la douane ont passé les paquets au scanner, en présence des éléments de la brigade antidrogue. C'est alors qu'ils ont découvert qu'ils contenaient 1,6 kg de drogue dure.