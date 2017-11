Cote d'Ivoire: Optimisation de la vente des entreprises - 19 commerciaux formés à la maîtrise de l'entretien argumenté

Julien Delcourt a relevé enfin qu'Eurocham compte à ce jour, 170 entreprises membres, 60% de grandes entreprises, 40% de Petites et moyennes entreprises (pme) et contribue à hauteur de 25% du Produit intérieur brut (Pib) en Côte d'Ivoire. « Très dynamique, Eurocham organise régulièrement des formations au profit des entreprises membres et ouvertes à celles non-membres. Elle procède à la mise en relation de ses adhérents avec d'autres Délégation. Et participe également à l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire, car consulter sur des sujets juridiques... », a-t-il laisser entendre.

Pour Julien Delcourt, délégué Eurocham, les commerciaux sont des pôles essentiels au sein d'une entreprise. Donc, « il importe de renforcer leurs capacités, afin qu'ils acquièrent du savoir-faire dans cet univers industriel fortement concurrentiel, pour la prospérité de leurs entreprises respectives ». Il a souligné que l'objectif final de cette formation est de « faire progresser les commerciaux d'entreprises membres et non-membres d'Eurocham, afin qu'ils aient les compétences nécessaires d'optimisation des ventes et par conséquent, booter le chiffre d'affaires de leurs entreprises ».

Philippe Manjotel a également relevé que l'intérêt pour tous les participants, est qu'ils « s'approprient la méthodologie qui consiste à balayer les différents comportements de l'être humain, pour pouvoir s'y adapter et décliner les sept phases d'un entretien commercial ». Qui d'après lui, sont : « la préparation, la découverte, la zone d'intérêt réel, l'argumentation, la négociation, la conclusion et le suivi ». Le directeur général de Rod-Ci a enfin signifié que les participants ont reçu à la fin de la formation, un guide bien fourni leur permettant de se renforcer continuellement par une auto-formation.

Selon son directeur général, Philippe Manjotel, la formation a été axée sur la maîtrise de l'entretien argumenté qui s'adresse à des commerciaux, pour savoir mieux vendre. C'est-à-dire : « savoir vendre tous produits : mobylette, placement bancaire, voiture, etc. Mais aussi, maîtriser un entretien avec un tiers, soit un fournisseur, un notaire ou même un confrère, etc », a-t-il expliqué. Avant de préciser : « En un mot, notre rôle au cours de cette journée de formation est de donner des rudiments à ces commerciaux, afin qu'ils acquièrent de meilleurs outils de vente, pour mieux accomplir leur mission au sein de leurs entreprises respectives ».

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.