Tunisie: Plus jamais de silence

Cette réalité « souvent étouffée » a été prise en charge au niveau mondial et on célébrait, hier, la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Plusieurs mesures ont été prises. En Tunisie, un atelier de travail a été organisé sur «l'échange des bonnes pratiques et des expériences comparées nationales et internationales des centres d'accueil des femmes victimes de violence», en présence d'experts internationaux. A cette occasion, la ministre de la Famille et de l'Enfance, Naziha Laâbidi, a annoncé que la loi organique de lutte contre la violence faite aux femmes entrera en vigueur en janvier 2018. On a également fait état du démarrage de la campagne intitulée : «Seize jours de lutte contre la violence à l'égard des femmes». Il s'agit d'une action de sensibilisation et d'information sur l'impératif de freiner un fléau social, aussi bien mondial que national, portant atteinte à la dignité humaine et aux droits humains des femmes. Cette campagne devait être entamée hier, 25 novembre -- date célébrant la Journée mondiale de lutte contre la violence à l'égard des femmes -- et prendra fin le 10 décembre 2017, date marquant la célébration de la Journée mondiale des droits de l'Homme.

Rappelons que le 12 mai dernier, un guide de 100 mesures pour enrayer les violences à l'égard des femmes a été présenté par l'Association tunisienne des femmes démocrates (Atfd) et la Fédération internationales des droits de l'Homme (Fidh). Il y est spécifié que la violence tue, a un coût et a des conséquences désastreuses sur la victime, ses enfants et la société entière. Ce guide des 100 mesures comprend quatre volets: prévention, protection, prise en charge et accompagnement et enfin pénalisation

Mais il faut souligner que les différentes études mentionnent que la majorité des femmes subissent la « violence en silence ». Une étude estime que « les femmes interrogées ont normalisé la violence et ont leurs raisons pour ne pas porter plainte ou en parler à qui que ce soit : 55% d'entre d'elles déclarent que la violence est un fait ordinaire qui ne mérite pas qu'on en parle. La peur d'aggraver sa situation et la pudeur d'en parler ont été avancées, mais beaucoup moins fréquemment. Les femmes semblent être résignées car elles n'attendent de l'aide de personne dans 73% des cas. Le seul recours qui leur semble possible demeure la famille. Les ONG ne sont citées que par 5.4% des femmes. La police et les structures de santé sont très peu identifiées par les femmes, soit respectivement 3.6% et 2.3% des cas ».

Des mesures ont été prises en ce sens. Le ministère a mis en ligne un numéro vert 1899 à la disposition des hommes et des femmes victimes de violence. «Ce numéro enregistre chaque jour plus de 30 appels de femmes et d'hommes victimes de violence», estime la ministre. De plus, le ministère ambitionne de créer des centres d'accueil dans toutes les régions du pays. Et l'Union nationale de la femme tunisienne (Unft) a organisé le mardi 4 juillet 2017 une campagne de soutien au projet de loi organique relative à l'élimination de la violence à l'égard de la femme, sous le signe «Plus jamais de silence, la loi me protège».