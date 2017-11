Afrique du Sud: Deux agences de notations dégradent la note du pays

A ce tableau noir s'ajoute une crise politique : le chef d'Etat et son gouvernement sont impliqués dans des affaires de corruption. Conséquence : la confiance des patrons est à son plus bas depuis la fin de l'apartheid. Et la baisse de la note par les deux agences risque d'aggraver la situation : cela pourrait se traduire par la fuite de capitaux, l'arrêt des investissements étrangers et une hausse des coûts des emprunts de l'Etat.

C'est insuffisant, et puis les finances publiques se dégradent dans un pays où plus de la moitié de la population vit déjà sous le seuil de pauvreté. Le chômage est d'ailleurs massif, il atteint désormais 27,7%. La dette, elle, ne cesse de croître, elle devrait atteindre 60% du PIB d'ici 2021, les recettes fiscales sont en berne.

Deux agences de notations, Standard & Poor's et Moody's, abaissent à nouveau la note de l'Afrique du Sud. Elles critiquent la faiblesse de la croissance du produit intérieur brut et la hausse de la dette.

