Sénégal: La levée de l'immunité de Khalifa Sall n'est pas "une déclaration de sa culpabilité", (ministre)

"Je vous exhorte à porter une attention au débat des protagonistes du procès et à accepter le verdict rendu par les professionnels habilités à dire la justice", a-t-il dit faisant entendre que "cette séance ouverte et transparente" est un "acte hautement démocratique, un usage parlementaire, un raffinement démocratique extraordinaire".

Le ministre de la Justice s'est engagé à prendre toutes les dispositions pour s'assurer que le procès "respectera les standards les plus élevés d'un procès équitable tel que défini par la constitution et le texte des droits de l'homme".

Dakar — La levée de l'immunité de Khalifa Sall "ne remet nullement pas en cause sa présomption d'innocence" et n'est pas "une déclaration de sa culpabilité", mais ouvre la voie à la tenue d'un "procès équitable" a dit, samedi à Dakar, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall.

