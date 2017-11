Sénégal: Linguère - La mairie fête ses élèves les plus méritants

Linguère — Quatre-vingt-huit élèves des établissements élémentaires publics et privés de la commune de Linguère ont été récompensés, samedi, pour leurs performances de l'année dernière, a constaté l'APS.

Cette fête de l'excellence initiée par la commune de Linguère a été aussi l'occasion de donner du matériel informatique à l'école Linguère 7 qui a obtenu les meilleurs résultats au CFEE et des cadeaux et attestations à des enseignants à la retraite.

"Les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont devenues aujourd'hui un outil transversal à toutes les professions et à tous les corps de métier", a dit l'inspecteur de l'éducation et de la formation Mamadou Aliou Diallo.

M. Diallo qui se prononçait sur les TIC s'est félicité du "développement de nombreuses applications spécifiques dont l'objectif est de faciliter dans divers secteurs d'activité".

La lettre de politique sectorielle de l'éducation et surtout le PAQUET-EF (programme d'Amélioration de la Qualité, de l'Ethique et de la Transparence-EF 2013-2025) font montre que le renforcement de la qualité passe nécessairement par l'introduction et le développement des TIC, a rappelé M. Diallo.

"Au delà de la sémantique qui s'attache à l'excellence, j'invite toute la communauté éducative à faire de sorte que nos enfants du moment soient excellents et qu'ils puissent fréquenter des écoles d'excellence comme Mariama Ba et le Prytanée militaire" a, pour sa part, dit le préfet Amadou Bamba Koné qui présidait la cérémonie.

"Je suis doublement satisfait de cette fête pour avoir organisé et fais partie de ceux qui sont honorés", a ajouté l'adjoint au maire Ibou Lo promettant la pérennisation de cette activité.