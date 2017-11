Kenya: Une albinos obtient la meilleure note aux examens de fin du cycle primaire

Au Kenya, les examens de fin du cycle primaire se sont tenus sans encombre malgré le climat politique tendu. Et c'est une jeune albinos, Goldalyn Takuya, qui a obtenu la meilleure note du pays. Les résultats ont été publiés cette semaine. Alors que l'albinisme est considéré comme un handicap au Kenya, et que les albinos sont souvent la cible d'attaques en Afrique, l'histoire fait le buzz dans le pays.

Goldalyn Takuya, 14 ans, sèche des larmes de joie. Elle a obtenu un 455 points sur 500 au certificat d'éducation primaire, le meilleur score du pays. La nouvelle a été accueillie par une vague de félicitations sur les réseaux sociaux, et des célébrations parmi les albinos kényans. La jeune fille veut faire de ce succès un symbole : « Je ne veux pas que cette journée soit seulement en mon honneur, mais en l'honneur de tous les albinos. Vous savez, les gens vous dévisagent, ils chuchotent à votre passage, et c'est très énervant. J'ai donc passé une partie de ma jeunesse derrière des portes closes. Mais à partir du moment où j'ai réalisé qu'il y avait d'autres personnes comme moi, qui s'assument et qui ont confiance en elles, et bien j'ai commencé à avoir confiance en moi et à me battre pour atteindre mes objectifs. Tous ensemble, nous allons nous lever. »

Goldalyn voudrait faire des études de psychologie, et maintenant, elle en a la possibilité. La Société des albinos du Kenya a offert à sa famille un chèque de près de 1 000 dollars. Sa réussite est un signe positif dans la lutte pour une meilleure inclusion des albinos dans la société, affirme Isaac Mwaura, sénateur albinos : « Cette fille peut devenir ce qu'elle veut dans ce monde. Et même présidente de la République du Kenya. Elle est extrêmement structurée, elle sait ce qu'elle veut, et nous ne pourrions être plus fiers. »

Goldalyn a d'ailleurs fait ses premiers pas à la présidence. Elle a rencontré vendredi Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto, qui l'ont félicitée.