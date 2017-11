Tunisie: Un projet de loi visant à protéger les policiers suscite des craintes

Face aux dizaines de policiers déployés avenue Bourguiba, Sadr a peur des conséquences d'une loi qu'il qualifie de dangereuse : « Nous sommes en train d'avoir de plus en plus un Etat policier, despotique, qui ne respecte pas les droits humains qui représentent pratiquement le seul acquis de la révolution. Mais non, on veut promulguer une loi qui donne l'impunité totale et absolue aux forces de l'ordre. »

Parmi la foule de deux cents manifestants devant le théâtre municipal de Tunis, Meriem redoute que la police n'obtienne les moyens de mater toute contestation : « Un projet de loi anticonstitutionnel, qui ne respecte pas les traités internationaux, qui ne respecte pas les principes des droits de l'homme. Ce projet de loi là, c'est un projet qui n'est pas là pour protéger les policiers, mais pour leur donner plus de force, plus de marge d'utilisation de la force à l'égard des activistes en fait. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

