Sénégal: Yaya Abdoul Kane invite les acteurs à réfléchir sur un modèle de gestion du PISA

Le Pôle informatique et services annexes (PISA) est un projet qui entre dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE) et a pour objectif de permettre à la population urbaine et rurale d'avoir accès aux services de base liés à l'informatique.

"On a présenté les infrastructures mais on n'a pas présenté le modèle de gestion, il faudrait réfléchir sur cette question en collaboration avec les différents services de l'Etat notamment l'Agence de l'informatique de l'Etat (ADIE), le ministère des Télécommunications, celui de la Gouvernance territoriale mais également les collectivités territoriales" a souligné Yaya Abdoul Kane.

Le ministre s'exprimait au cours d'une visite de chantier en compagnie de la présidente du Conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré, du maire de la commune, Mamadou Diagne Sy Mbengue et des autorités locales et administratives.

Tivaouane — Le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Yaya Abdoul Kane a invité, samedi à Tivaouane, tous les acteurs à réfléchir sur le modèle de gestion afin de donner un contenu au Pôle informatique et services annexes (PISA), une plateforme de services multidimensionnelle.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.