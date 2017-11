Cameroun: Leadership en entreprise - Entre nous, Mesdames

« She boosts her », thème d'un sommet sur le sujet qui vient de se tenir à Douala.

Se serrer les coudes entre femmes en entreprise ne signifie pas faire preuve de complaisance. Mais plutôt, quand on est une femme manager, donner à sa collaboratrice l'occasion d'accroitre sa capacité de décision, d'éprouver ses compétences, de développer ses acquis théoriques en l'encourageant à se former, lui donner confiance en elle, etc.

C'est ce qu'on peut retenir du développement du thème « She boosts her » lors de la 2e édition du Corporate Women in Leadership Summit, traduisez : « Sommet sur le leadership féminin en entreprise ». C'était le 17 novembre 2017 à Douala.

Un sommet qui a fait le plein, rassemblant des femmes de divers secteurs : finance, industrie, pétrole et gaz, etc. L'objectif de la rencontre, faire accroître le nombre de femmes aux postes de responsabilité car, comme l'explique Lety Endeley, directrice exécutive de Corporate Women in Leadership 2017, « les statistiques ont récemment révélé que seulement 5% des PDG en Afrique sont des femmes ».

Un thème disséqué à travers trois panels de discussion et une séance en plénière sur le mentoring. Il a notamment été question de l'importance pour une femme manager d'être un mentor pour sa collaboratrice, l'aider à devenir un leader, l'amener à travailler en équipe, impliquer les femmes dans les activités de l'entreprise afin de réduire le gap du genre dans les postes de décision.

Dans ce sens, Mireille Fomekong, chef d'entreprise, dira : « La meilleure façon de booster une femme c'est de la mettre à la tête d'un projet ». Il aura aussi été question de donner des outils aux femmes afin de développer leur potentiel de leadership, comme l'auto-évaluation, la détermination précise de ses objectifs, la rigueur dans leur atteinte.