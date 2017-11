Libye: Ces milices qui font la loi

Il faut mettre en place un programme de type DDR (désarmement, démobilisation et réintégration). Sinon, les milices hors-la-loi vont continuer à se livrer à plusieurs types de forfaits, dont les rapts de Libyens, y compris femmes et enfants, pour imposer ensuite le paiement de rançons exorbitantes.

On le voit, le drame humain se joue dans un pays morcelé, divisé entre plusieurs autorités et traversé par divers entrepreneurs armés aux agendas disparates.

Quant au gouvernement libyen dit « de Baïda », opposé à Fayez al-Sarraj et défendu par le général Khalifa Haftar présenté comme l'homme fort de l'Est-libyen, il s'est dit « attristé et choqué », avant de proposer qu'une enquête soit ouverte en Libye.

Les faits décrits, qualifiés d'actes « inhumains et contraires à la culture et aux traditions du peuple libyen», « font l'objet d'une enquête», a-t-on poursuivi. « Si ces allégations sont confirmées, toutes les personnes impliquées dans ces crimes seront punies », a promis ce même ministère.

