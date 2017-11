Afrique Centrale: Réfugiés rwandais - La cessation du statut approche

Pourtant, plusieurs organisations de la société civile sont inquiètes et militent pour que les réfugiés soient consultés et que les retours éventuels soient volontaires. D'ores et déjà la République démocratique du Congo où vivent 250 000 réfugiés rwandais a décidé de différer la date limite.

Au-delà du 31 décembre, ceux qui ne seront pas rentrés devront présenter une nouvelle demande de statut de réfugié s'ils veulent rester réfugiés. Mais ce sont les gouvernements des pays hôtes qui vont examiner leurs demandes et les réadmettre en tant que réfugiés ou non.

Pour le gouvernement rwandais et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Rwanda est suffisamment stable et en paix pour justifier la clause de cessation du statut de réfugiés dont jouissent de milliers de ses ressortissant à l'étranger.

