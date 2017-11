Rwanda: Le pays peut-il accueillir 30 000 migrants depuis la Lybie ?

La Cour africaine des droits de l'homme a reconnu un certain nombre de violations dans le dossier de Victoire Ingabire,… Plus »

Un traitement plus digne pour les migrants, c'est ce qui est mis en avant aussi par le politologue franco-camerounais Yves Stéphane. "Trente milles migrants par rapport à la population du Rwanda, ça ne représente rien du tout", explique-t-il. "Étant donné la solidarité africaine, ces migrants seront dans des meilleures conditions au Rwanda que celles qu'ils sont en train de subir en Lybie qui sont inhumaines, indignes et dégradantes, non seulement pour ces personnes, mais aussi pour l'image de l'Afrique." Le politologue d'ailleurs d'autres pays africains à emboiter le pas au Rwanda ou à la Côte d'Ivoire qui a déjà rapatrié 150 de ses ressortissant de la Lybie, le 21 octobre dernier.

L'annonce a été faite par la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo. Il a expliqué que son pays avait été, comme d'autres, horrifié par la tragédie dont la communauté internationale a fait mine de découvrir l'existence récemment. "Etant donné la philosophie politique du Rwanda et notre propre histoire, nous ne pouvons pas rester silencieux quand des êtres humains sont maltraités et vendus aux enchères comme du bétail", a expliqué Louise Mushikiwabo.

