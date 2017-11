Cote d'Ivoire: Le sommet Union africaine-Union européenne d'Abidjan manque de cash-flow

Des informations crédibles renseignent à Confidentiel Afrique - que les officiels de l'Union africaine et ambassadeurs accrédités à Addis Abéba ( capitale de la République fédérale d'Éthiopie ) ont effectué leurs accreditations à la manuelle et non en ligne pour des raisons de panne technique de la plateforme en ligne. Crise de nerfs et grosse galère chez les diplomates africains, ces habitués des grands sommets de ce calibre. Mais là où le bât blesse, c'est l'argent nécessaire pour les besoins de ce sommet qui n'est pas au rendez vous.

Du côté de l'Union européenne, une dizaine de Chefs de gouvernements et de ministres des Affaires Étrangères sont annoncés. À seulement quatre jours de l'ouverture du sommet par le Président Alassane OUATTARA, les ratés s'accumulent. Sur fond de grosse pagaille dans l'organisation des accréditations des délégations officielles et des médias compte tenu de la forte demande des participants.

