Les membres du Haut conseil des villes et tribus libyennes se sont réunis, le 26 novembre à Brazzaville,…

La délégation a remis un mémorandum au président Denis Sassou N'Gueso, salué son engagement et sa disponibilité à poursuivre sa mission. Le haut comité fonde l'espoir que les initiatives menées par l'UA et l'ONU seront couronnées de succès et rendront à terme sa fierté à la Libye, pays naguère prospère. Le chef de délégation a, pour sa part, mis en cause la responsabilité des puissances étrangères, en particulier la France et le Qatar dans le chaos libyen provoqué, a-t-il souligné, par leur intervention militaire de 2011.

Le chef de l'Etat congolais, président du comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye, a présidé, le 26 novembre, dans la banlieue de Kintélé, à Brazzaville, la réunion du haut comité des villes et tribus de ce pays plongé dans une crise profonde depuis six ans.

