Maroc: Les adouls appellent à la protection juridique et professionnelle de leur profession

Le taux de bancarisation a atteint 71 % en juin contre 69 % il y a six mois, selon les derniers indicateurs du… Plus »

Soulignant le danger que représentent les mafias du foncier pour la sécurité foncière et contractuelle, notamment avec le recours aux nouvelles technologies, Abdellatif Bouchikhi a indiqué que pour lutter contre ce fléau, il est nécessaire d'ouvrir des canaux de communication avec les adouls et de leur permettre l'accès à une formation technique spécialisée et aux informations nécessaires.

Le président de l'Ordre national des adouls au Maroc, Mohamed Sassioui, a appelé, vendredi à Rabat, à assurer la protection juridique et professionnelle des adouls et les doter des moyens d'action garantissant la sécurité contractuelle.

