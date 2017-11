Mali: Station de pompage de Sikasso - La réalisation a coûté 4,5 milliards FCFA

Il faut préciser que la ville de Sikasso compte environ 3 millions 230 mille habitants. Et 9736 abonnés aux réseaux de la SOMAGEP, 66 bornes fontaines publiques et 39 aires de lavages.

Outre ces infrastructures, le PASDS comporte la réalisation de cinq mille (5000) branchements sociaux dans les villes de Sikasso, Kayes, Koutiala et Kati. Ce volet est entièrement financé par le gouvernement et est destiné aux familles vulnérables. Celles-ci payent la somme de cinquante mille franc (50 000FCFA) contre u tarif normal de 100 000 FCFA.

Les travaux ont consisté entre autres à : raccorder cinq forages du champ captant de Missiricoro, réaliser une station de traitement de l'eau souterraine d'une capacité de 400mètres cubes/heure, une station de pompage d'eau claire, raccorder deux autres forages situés à l'est et au nord est de Sikasso (à Bougoula Hameau et Longorola), installer des équipements de désinfection de la production de ces deux forages, poser environ 7,7 km de conduite de refoulement en fonte DN300 entre Missiricoro, le réservoir de la zone II de Sikasso d'une capacité de 250 mètres cubes entre autres.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.