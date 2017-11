Mali: Voies de la traversée de la ville de Sikasso - L'ouvrage contribuera à la création de 20 milliards de valeur ajoutée

C'est l'estimation faite par les initiateurs du projet d'aménagement en 2X2 voies de la traversée de la ville de Sikasso. Les travaux ont été lancés par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le mercredi 22 novembre 2017 sur le site «Lamissa Bengaly» dans la capitale du Kénédougou.

Il ressort que l'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration de la mobilité urbaine dans la ville de Sikasso en vue de dynamiser les échanges économiques aux niveaux national et régional.

L'ouvrage permettra aussi de contribuer à la création de près de 6000 emplois indirects, la création d'environ 20 milliards de valeur ajoutée indirecte ou induite, la production de recettes fiscales indirectes ou induites pour l'Etat à hauteur de 1 milliard de F CFA. Son coût est estimé à 21 milliards de F CFA avec un délai d'exécution des travaux de 18 mois, hors saison des pluies. La Banque ouest africaine de développement (BOAD) finance le projet à hauteur de 20 milliards de F CFA et l'Etat contribuera pour 1 milliard.

En effet, le représentant de la BOAD, Kouamé Bi Jacques, soulignera que l'amélioration de la communication entre les producteurs et les consommateurs et entre les exportateurs et les importateurs constitue un facteur essentiel de la compétitivité et qu'elle nécessite la mise en place d'infrastructures routières de qualité.

«Cela permet également de soutenir l'activité du secteur productif. Le développement des infrastructures contribue à la réduction de la pauvreté et améliore les perspectives d'emplois notamment pour les jeunes», a-t-il soutenu.

Quant au ministre de l'Equipement et du Désenclavement, Mme Traoré Seynabou Diop, elle a rappelé la vision de désenclavement et de développement des infrastructures modernes du président de la République. Selon elle, cette vision n'a pour seul et unique dessein que d'assurer le bien-être des Maliennes et des Maliens.

«Et l'acte que vous vous apprêtez à poser, changera, sans nul doute, la vie de nos concitoyens, car ce projet d'aménagement de la traversée de Sikasso donnera un nouveau visage à la ville, tout en valorisant les potentialités économiques et touristiques dont elle regorge», a assuré Traoré Seynabou Diop.

Soulignant l'importance de la nouvelle infrastructure routière, le président de la République a aussi indiqué que ce projet va contribuer à la fluidité de la circulation à Sikasso qui sera davantage embellie. Il a rappelé que la capitale du Kénédougou est le cœur de l'économie du Mali. «Il est souhaitable que Sikasso ait le visage d'une capitale moderne et on en prend maintenant le chemin, donc c'est beaucoup de bonheur», s'est-il réjoui.