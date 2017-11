Cote d'Ivoire: 5e Sommet UA-UE - L'Aifd lance l'opération « Zéro déchet », à Abidjan

Il a pour ce faire, appelé tous les acteurs à une mobilisation, afin que l'opération soit couronnée de succès. « Nous demandons pour cela à tous nos collaborateurs, les pré-collecteurs, les collecteurs et tous les agents de se tenir prêts et mobiliser pour démontrer aux autorités de Côte d'Ivoire que les Ivoiriens ont la volonté et la capacité de rendre leur pays propre », a-t-il exhorté. L'engagement des acteurs de la filière déchets solides ne peut se traduire en acte qu'avec la collaboration des populations abidjanaises. C'est pourquoi, Dr Youssouf Soumahoro, les a invités à adopter un comportement éco-citoyen, en respectant les consignes de salubrité.

« Mobiliser tous les acteurs de la filière déchets solides pour que le 5e sommet Union Africaine-Union Européenne qui se tient à Abidjan, les 29 et 30 novembre prochains, se déroule dans un environnement salubre », tel est l'objectif de l'Association interprofessionnelle des opérateurs de la filière déchets solides (AIFD) de Côte d'Ivoire. Au cours d'une conférence de presse animée samedi, au plateau, son président Dr Youssouf Soumahoro, a fait savoir que l'Aifd a lancé depuis le 20 novembre, et ce jusqu'au 5 décembre, l'opération « Zéro déchet ».

