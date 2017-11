Maroc: Le taux de bancarisation passe à 71% en juin 2017

A fin juin 2017, l'encours des créances en souffrance a atteint 62,8 milliards de DH (+3,1 %). Il en résulte un taux des créances en souffrance en recul à 7,5 %, contre 7,7 MM à fin juin 2016. Les sociétés de financement ont également vu leurs indicateurs d'activité s'améliorer avec des fonds propres de 10,7 MMDH (+3,5 %) et un total bilan de 108,3 MMDH (+4,7 %). Leur PNB cumulé a progressé de 3,4 % à 3 milliards de DH et leur bénéfice net est resté stable à 0,9 milliard de DH.

S'agissant de l'activité et de la rentabilité, Bank Al-Maghrib fait état d'un total bilan de 1.272 milliards de dirhams en hausse de 10,6 %, d'un cumul des dépôts clientèle de 869 MMDH (+4,3 %), d'un produit net bancaire (PNB) de 24,4 MMDH et d'un résultat net de 6,5 MMDH.

D'autre part, l'analyse de la structure des dépôts permet de constater une prédominance des comptes à vue créditeurs qui représentent 61,2 % suivis des dépôts à terme 18 % et des comptes d'épargne (17 %). Par nature de crédits, les crédits à long terme viennent en tête avec 35,4 % suivis des crédits à court terme (31,7 %) et des crédits à moyen terme (25,4 %).

Le nombre de guichets a également augmenté durant les six derniers mois pour se chiffrer à 6.309 au lieu de 6.283 en décembre 2016, indique la même source, notant que la densité bancaire, mesurée par le nombre d'habitants par guichet, a progressé aussi à 5.500 au lieu de 5.400 il y a six mois.

