Cote d'Ivoire: Préparatifs du Sommet UE-UA - Les chambres de commerce européennes partagent leurs expériences

Les locaux de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, sis au plateau, ont accueilli, hier, la conférence annuelle du Réseau Mondial des Chambres de Commerce Européennes.

En marge du Forum d'Affaires Afrique-Ue prévu ce lundi 27 novembre à Abidjan, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, a accueilli, hier, la conférence annuelle du Réseau Mondial des Chambres de Commerce Européennes ou Ebowwn (European Business Organisation WorldWilde Network). La rencontre, qui a rassemblé une trentaine de participants, venus des cinq continents, s'est tenue dans les locaux d'Eurocham Côte d'Ivoire, au plateau.

L'objectif global de la réunion était de favoriser l'échange d'idées et d'expériences entre les membres de ce Réseau mondial et les services de la Commission de l'Union Européenne, de mobiliser et appuyer la création de chambres de Commerce Européennes sur le continent africain et dans le monde. A l'ouverture de la conférence le président mondial du Réseau, le brésilien Renato Pacheco a rappelé que le Réseau Mondial des Chambres de Commerce Européennes a été créé en 2001.

« C'est le premier réseau mondial européen, représentant la voix des entreprises européennes à l'étranger. Il regroupe plus de 30 000 entreprises à travers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du sud, l'Europe ainsi que l'Océanie », a-t-il indiqué. Avant d'ajouter : « cette réunion est une opportunité d'interactions, de partage d'informations et d'expériences, de best practices entre les membres d'Ebowwn et les jeunes initiatives économiques à intérêts européen, en Afrique afin de faciliter leur adhésion au Réseau ».

Pour sa part, le président de la chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, Ruelle Jean-Luc, a précisé que la Chambre de Commerce Européenne en Côte d'Ivoire est membre du Réseau Ebo depuis l'année 2016. Forte à ce jour de 170 membres, a-t-il ajouté, Eurocham génère 80 000 emplois directs du secteur formel et représente 26% du PIB ivoirien.