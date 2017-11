Togo: Les FDR prêtes au sacrifice extrême pour la conquête de la victoire finale des forces démocratiques

Dans un conflit avec l'ancienne maison, naissait le 26 novembre 2016, les FDR (Forces Démocratiques pour la République). Aujourd'hui, un an jour pour jour après ce lancement, les responsables du parti et les militants gonflés à bloc, ont célébré dans sobriété l'évènement au siège du parti à Lomé.

Faisant un récapitulatif du chemin parcouru, à travers un message, le président national de cette formation politique, Me Paul Dodji Apévon a salué le courage et l'abnégation des militants et des têtes pensantes des FDR.

Créé dans un contexte de découragement faisant croire que notre combat pour la démocratie est voué à l'échec, le parti dans sa ferme conviction a travaillé, d'après son premier responsable, à réveiller le peuple togolais de son sommeil, bien que déçu et découragé. Et, l'appel à sa création, à travailler à l'unisson qu'il a d'ailleurs oeuvré à forger avec la création dans un premier temps du Groupe des Six, semble avoir porté ses fruits. D'où la création de la grande coalition des partis de l'opposition. Me Apévon est dès lors convaincu que "l'opposition a tiré leçon de ses échecs". Les FDR sont dans la foulée prêtes à "consentir tous les sacrifices possibles pour que cette union conduise à la victoire". Il s'est réjoui de la mobilisation dont les militants font montre lors des manifestations de la Coalition des partis de l'opposition. Il les a appelé à encore plus de mobilisation car, juge-t-il, "nous sommes proche du but".

Il n'a pas négligé l'attitude de la diaspora. Il a salué la mobilisation de ces Togolais de la diaspora, qui se mobilisent sans cesse pour voir les choses changer au Togo.

Prenant le cas du Zimbabwe, il s'est résolu au fait que les militaires ne sont pas que capable du pire, mis aussi, ils sont capables du meilleur.

Telles des Aigles, les FDR croient avoir suffisament fait les preuves qu'ils sont des Aigles et qu'il est temps de voler à la conquête du ciel politique togolais.

Il est à noter que le message délivré par Me Dodji Apévon a été comme d'habitude imbibé de versets bibliques dont des extraits sont venus étayés les idées forces du parti.

Avant le premier responsable du parti au symbole du Parapluie blanc dans un fond violet, Dr James Amaglo, coordonnateur du Grand Lomé, a situé l'avènement des FDR à la veille du cycle de chaque 7 ans, où, à son analyse de situation, "le peuple togolais se lance à la conquête de sa liberté". Il a manifesté sa ferme conviction selon laquelle, "ce cycle soit le dernier". "Nous croyons ferme que ce cycle, celui de 2017, sera le dernier", a-t-il assuré.

"Nous sommes en train de grandir. Pas d'émotion pour parachever l'oeuvre de libération de notre peuple que nous avons commencé... Nous n'allons pas changer de pays mais nous allons changer notre pays", croit enfin dur comme fer M. Amaglo.

Aussi, avant la réjouissance marquant l'an 1 des FDR, une conférence-débat sur le thème "Peuple togolais, soit maître de ton destin", animée par Dr Gnagnon, a permis d'éclairer la lanterne des militants et sympathisants, sur la suite du combat pour la libération du Togo, or de l'humanité.