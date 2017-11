Mali - report de plusieurs élections

Le gouvernement malien veut des élections inclusives dans un climat apaisé. Un report de la date « s'imposait », explique Tiéman Hubert Coulibaly, ministre malien de l'Administration territoriale. C'est lui qui a rencontré les principaux acteurs du processus électoral pour en recueillir les préoccupations avant de proposer à l'Etat un report du scrutin au mois d'avril 2018. Parmi ces préoccupations, il y a la situation sécuritaire sur le terrain au nord, on ne peut vraiment pas battre campagne, et les terroristes peuvent rapidement gâcher la fête électorale.

Nouveau report, au Mali, de la date de l'élection des conseillers des collectivités territoriales au niveau des cercles et des régions et des communales partielles dans une cinquantaine de communes. Ces scrutins étaient prévus pour le 17 décembre mais un conseil de ministres tenu ce dimanche soir à Bamako a validé leur report de quatre mois.

