Burkina Faso: Conférence publique - Impliquer la jeunesse à une utilisation rationnelle de l'énergie

En plus d'interpeller les jeunes à adopter ces comportements. Il a également rappelé plusieurs mesures et reformes entreprises par le gouvernement, pour permettre l'accès à l'énergie et également de réduire la consommation d'énergie. Ces mesures sont, entre autres la création d'une direction générale de l'efficacité énergétique, d'une direction générale des énergies renouvelables et d'une agence nationale des énergies renouvelables.

« D'abord, nous allons leur donner une introduction générale sur l'accès à l'énergie, ensuite aborder la problématique de l'énergie et le concept de l'efficacité énergétique. Et enfin, nous allons leur inculquer des gestes simples qu'ils doivent intégrer afin de réduire la consommation de l'énergie », a-t-il expliqué.

Pour luis seul des efforts de sensibilisation et d'éducation aux économies d'énergie produiront un impact durable dans le domaine de l'efficacité énergétique. Car dit-il « qui économise de l'énergie, produit de l'énergie et protège de fait l'environnement ».

Le secteur de l'énergie occupe une place de choix dans le Plan national de développement économique et social (PNDES). Au regard du déficit énergétique actuel, le gouvernement a fait l'option de la transition vers les énergies renouvelables avec une singulière option vers le solaire et la promotion de l'efficacité énergétique.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.