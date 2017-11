Congo-Kinshasa: Malgré l'interdiction de manifester, l'opposition maintient son mot d'ordre

En face on crie au sabotage. Le président du Rassemblement Félix Tshisekedi affirme qu'il passera outre cette interdiction. « Avec les avis de manifestation qu'ils ont lancés en même temps que nous, ça cachait déjà ce genre de choses. C'est un ordre que nous allons totalement ignorer. L'appel à manifester est maintenu et il sera massivement suivi croyez-le », dit-il.

Pour l'opposition, c'est clair, cette interdiction était l'objectif des partis de la majorité. On a le droit d'appeler à manifester quand on veut, répond en substance André Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle qui avait appelé à une marche le 28 : « A ce que je sache, il n'y a aucune disposition réglementaire, légale, constitutionnelle qui interdit aux partis politiques de manifester le même jour, même presque en même temps, sinon comment on ferait pendant la campagne. Une semaine serait réservée à la majorité, une semaine à l'opposition, une autre à la société civile, une autre aux indépendants ? Non. »

Les manifestations prévues par l'opposition et la majorité cette semaine à Kinshasa sont interdites par les autorités. Le gouvernement provincial de la capitale estime que, vu le contexte actuel, il y a des risques de confrontation sur le terrain et de troubles à l'ordre public. La majorité voulait soutenir le calendrier électoral qui prévoit des élections dans 13 mois. L'opposition voulait marcher contre ce calendrier. Retour sur ce feuilleton à épisodes.

