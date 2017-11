Congo-Kinshasa: Une disposition du projet de loi électorale fait polémique jusqu'au PPRD

Mais on entend aussi les doutes du vice-Premier ministre de l'Intérieur. « Tout le monde est contre », déplore-t-il à propos du projet de loi. « Aurons-nous 260 voix » pour le « faire passer » ? « Non ! », répond l'assistance.

On comprend qu'aux yeux du secrétaire général du PPRD, la question du seuil de représentativité est stratégique, car elle doit « remettre le parti présidentiel sur pied ». En clair, resserrer les rangs et débarrasser la majorité d'un certain nombre de partis satellites ou autres transfuges devenus encombrants dans le partage du pouvoir.

Si le projet de loi passe en l'état, les listes des partis et regroupements politiques ou des candidats indépendants doivent atteindre ou dépasser « 3 % du nombre total de suffrages valablement exprimés » au niveau national pour espérer remporter des sièges à l'hémicycle. Une disposition défavorable aux petits partis et qui fait débat, jusqu'au sein du parti présidentiel le PPRD, comme l'a révélé samedi un enregistrement diffusé par l'hebdomadaire Jeune Afrique.

