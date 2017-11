Libye: Mbagnick Ndiaye souligne la nécessité d'aider la Libye à renouer avec la paix

Le ministre a rappelé, devant ses pairs, "la position sans équivoque du chef de l'Etat Macky Sall lors du Sommet de la Valette où il avait insisté sur la nécessité d'avoir une approche globale, durable et concertée de la migration pour mieux maîtriser les flux de migrants dans un esprit de respect des droits et de la dignité de l'homme".

Mbagnick Ndiaye qui prenait part à la 34e Session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) qui s'est déroulée le week-end à Paris (France) a insisté sur "l'urgente nécessité d'aider la Libye à renouer avec la paix, à mieux maîtriser ses frontières et combattre plus efficacement le terrorisme" renseigne un communiqué.

Dakar — Le ministre de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, Mbagncik Ndiaye a souligné "l'urgente nécessité" d'aider la Libye à renouer avec la paix et à mieux maîtriser ses frontières, a appris l'APS, dimanche.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.