Burkina Faso: Coopération avec la Suisse - Plus de 16 milliards FCFA pour le PNDES

Le directeur de la Coopération suisse au Burkina Faso, Jean Bernard Dubois et la ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Hadizatou Rosine Coulibaly ont signé, le jeudi 23 novembre 2017, un accord d'appui budgétaire d'un montant de 16,902 milliards FCFA sur quatre ans.

Les relations bilatérales entre la Suisse et le Burkina Faso sont au beau fixe. La preuve en a été faite à travers la signature d'un accord d'appui budgétaire d'un montant de 16,902 milliards FCFA, pour la période 2017-2020, entre le directeur de la Coopération suisse au Burkina Faso, Jean Bernard Dubois et la ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, le 23 novembre 2017.

Un appui budgétaire est une enveloppe non ciblée et non remboursable. Il permet au gouvernement d'utiliser les ressources ainsi mises à sa disposition selon ses propres besoins, à la différence des appuis projets dans lesquels les ressources doivent être consommées dans le cadre d'un projet bien défini.

«Le gouvernement suisse, avec cette enveloppe, a le grand plaisir de concrétiser l'engagement pris lors de la conférence de Paris sur le financement du PNDES de soutenir ce plan», s'est réjoui le directeur de la Coopération suisse.

Pour lui, en dépit de l'opposition des organisations de la société civile suisses, le Burkina Faso est le seul pays à bénéficier de ce type d'appui. Pour la ministre en charge de l'économie, cet appui est à la fois un signe de confiance, mais aussi un défi. «Nous nous réjouissons que le Burkina Faso soit le seul pays à bénéficier d'un appui budgétaire de la Suisse.

C'est un défi et nous devons mériter cette confiance», a-t-elle déclaré. Selon elle, l'appui budgétaire tombe à point nommé car le pays des Hommes intègres compte déjà 245 projets avec des partenaires différents et autant de procédures. «Je voudrais inviter les partenaires techniques et financiers qui hésitent encore à s'engager», a-t-elle poursuivi.

L'accord d'appui budgétaire signé le 23 novembre 2017 vient compléter l'aide bilatérale projet de la confédération helvétique en faveur du Burkina Faso.

Les secteurs traditionnels de la coopération entre les deux pays concernent le renforcement du système de gestion des finances publiques, le renforcement du processus de décentralisation et la transparence dans la gestion des ressources naturelles.

Jean Bernard Dubois a salué les réformes entreprises par la direction générale des impôts avec l'appui helvétique. Par contre, il a déploré une mise en œuvre peu satisfaisante de la collaboration avec la Cour des comptes.