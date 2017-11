Afrique de l'Ouest: Le Sahel - Le défi des troupes étrangères.

Repus du spectacle, même si la délectation aura été discrète - on a ses pudeurs - les partisans du rejet des troupes étrangères, tels les pays qui prônent la théologie sacrée de souveraineté nationale, sortent, pacifiquement, l'artillerie lourde. Cette présence extérieure, disent-ils, expose davantage nos pays et nos populations, transformés, à leur corps défendant, en cibles de l'ennemi, puisque, supposés consentants à ce débarquement d'un type nouveau.

Et les têtus sceptiques de s'écrier, d'un contentement intellectuel endeuillé par l'horreur de tueries aveugles, de la façon balbutiante qui suit : « On vous l'avait prédit ! »

La présence des troupes des puissances mondiales n'a pas, pour l'instant, impressionné les terroristes. Par moments, on pourrait même conclure que cette invasion sympathique stimule l'audace des desperados des temps modernes. Les malentendus entre ces troupes étrangères et les populations sahéliennes s'accumulent.

Ceux-ci, fonctionnant sur des règles plus rationnelles, pour ne pas dire plus transparentes, allaient aider ces frères d'armes à corriger leurs mauvaises habitudes. Une nouvelle ère s'ouvrirait, sous les coups de boutoirs mortels et foudroyants de ceux qui prétendent « vaincre l'impérialisme par la foi. »

Ces dernières nourrissaient leurs espoirs de leçons tirées des premières salves terroristes : confrontées à leurs réalités propres, les armées sahéliennes allaient ouvrir leur cœur, leurs placards et leurs livres comptables, bref les outils de leur gouvernance interne, à leurs anciens et nouveaux protecteurs.

Puis, soldats onusiens, américains, allemands, français, italiens, chinois et bien d'autres militaires étrangers allaient, dans une démarche de benchmarking, donner non seulement le change mais aussi l'exemple à ces militaires africains, découragés, du fait de leurs déboires immédiats à chaque confrontation avec les djihadistes.

Les troupes étrangères, au départ, ont répondu à l'appel de gouvernements en détresse, menacés, qu'ils étaient, dans leur existence et celle de leurs Etats. Afin de ne pas être en reste, au regard d'enjeux stratégiques, d'autres se sont proposées de venir, « en appui ». De nombreux pays, sous la menace de combattants terroristes, ont accepté, motus et bouche cousue, l'installation de ces troupes étrangères. L'argument, pragmatique, est le suivant : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Avant la crise malienne de 2012, elles y étaient présentes, mais de façon "confidentielle.". Cinq ans plus tard, est bien malin celui qui pourrait sortir des statistiques fiables sur le nombre de militaires étrangers opérant sur l'ensemble des pays du Sahel. Les drapeaux de la plupart des grandes puissances flottent dans cette région, fragilisée, en partie, par les djihadistes. Cette présence amène à plusieurs considérations. A la carte au choix : approbation, réticence et rejet de ces bras secourables...

Copyright © 2017 Centre for Strategies and Security for the Sahel Sahara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.