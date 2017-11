Burkina Faso: Campagne cotonnière 2017-2018 - Des producteurs de Houndé ont commencé à empocher les sous

Là, Wilfried Yaméogo a pu constater le fonctionnement du nouveau dispositif mis en place pour l'égrenage et l'emballage du coton. Un nouveau système d'emballage plus économique et plus performant, à écouter le Directeur industriel de la SOFITEX, Vincent de Paul Segda.

Il a déclaré que 70 milliards de FCFA, seront mobilisés auprès d'un pool bancaire national composé de 13 banques. Et l'argent, à l'entendre, est même déjà disponible et la convention du financement sera signée le 8 décembre prochain à Ouagadougou.

L'objectif de la sortie, pour Wilfried Yaméogo, est de s'assurer et d'assurer aux producteurs, de l'effectivité des premiers paiements. «Nous avons voulu par notre présence auprès d'Ecobank, témoigner notre intérêt pour le bon déroulement des paiements et surtout féliciter ces producteurs», a-t-il fait savoir.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.