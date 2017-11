Burkina Faso: Journée mondiale de lutte contre le SIDA - Alpha Barry sonne la mobilisation dans le Kourwéogo

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, a rendu une visite de courtoisie aux populations de la commune rurale de Niou, dans la province du Kourwéogo, le samedi 25 novembre 2017. Il a profité appeler à la mobilisation pour la Journée mondiale de lutte contre le Sida qui sera commémorée à Boussé, chef-lieu de la province.

Profitant d'un week-end où il est au pays, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, a rendu une visite de courtoisie à la population de la commune rurale de Niou, dans la province du Kourwéogo (région du Plateau central) d'où il est natif, le samedi 25 novembre 2017. A l'occasion, un public nombreux est sorti pour réserver un accueil chaleureux à son fils sur l'esplanade de la mairie de Niou.

En présence des autorités locales, coutumières et religieuses, Alpha Barry s'est dit « surpris de la mobilisation impressionnante » dont a fait preuve les siens. « Je suis très heureux de l'honneur que vous m'avez fait en m'accueillant massivement. Je suis venu pour une visite de courtoisie d'autant plus que c'est ma province et ma commune aussi.

Dans mes fonctions de ministre des Affaires étrangères, je voyage beaucoup et quand une occasion comme un week-end où je suis au pays se présente, c'est un moment de venir au village et d'être au contact des parents », a-t-il déclaré.

Il a indiqué être également présent dans la province pour porter plus officiellement une information à la population, à savoir la présence du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, à Boussé, le 1er décembre 2017, à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le Sida.

« Je voudrais inviter tous les fils et filles de la province à se mobiliser massivement pour cette cérémonie. C'est un honneur qui nous est fait par le chef de l'Etat et nous devons être massivement mobilisés pour lui réserver un bel accueil », a indiqué Alpha Barry. Et de souligner qu'il fera le tour des autres communes (Laye, Boussé, Toéghin, Sourgbila) pour sonner la mobilisation.

Et pour les préparatifs de cette commémoration, il a promis 1 million de F CFA à chaque commune. La visite a également été l'occasion pour le ministre en charge des affaires étrangères d'appeler à l'union des fils de Niou pour bâtir leur commune.

« Je voudrais que nous conjuguions nos efforts pour relever les défis de développement et de bien-être dans notre commune. Entendons-nous pour bâtir notre village.

C'est dans la solidarité que nous pourrons aller de l'avant », a soutenu M. Barry. Il a salué l'engagement des partenaires au développement qui contribuent, à travers leurs différentes initiatives, à lutter contre la pauvreté dans la commune.

« Vos doléances ont été bien entendues »

A son tour, la population de Niou a exprimé sa fierté de voir leur fils venir à leur rencontre. Le Naaba Karfo, la porte-parole des femmes, le représentant des jeunes et le maire, El Hadj Omar Ouédraogo, ont souhaité beaucoup de courage et de chance au ministre dans ses responsabilités. Ils ont aussi promis de se mobiliser pour le rendez-vous du 1er décembre à Boussé. La rencontre a été une opportunité pour soumettre au chef de la diplomatie burkinabè des doléances.

Les femmes ont, par exemple, souhaité la création d'un centre de formation aux métiers à leur profit, ce qui pourrait favoriser leur insertion socioprofessionnelle. De leur côté, les jeunes ont plaidé pour la réhabilitation du barrage de Niou et des formations professionnelles.

Des doléances que Alpha Barry a dit avoir bien entendues. « En tant que membre du gouvernement, je me ferai le porte-parole des populations à propos des doléances qui ont été formulées auprès des ministères concernés. Nous ferons en sorte qu'elles soient suivies d'effets et je me battrai pour cela », a-t-il laissé entendre.

Après les échanges avec la population, le ministre et sa délégation se sont déportés au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Niou. Là, Alpha Barry a visité les locaux du dispensaire et de la maternité et encouragé le personnel.

Ensuite, il s'est rendu dans la commune rurale de Toéghin, située à une trentaine de Km de Niou, pour soutenir le lancement des activités de l'association Wend-panga des femmes de la localité.

Alpha Barry a salué la pertinence du thème de la cérémonie « Jeunesse et sexualité : quelles contributions dans la lutte contre les grossesses et les IST dans la commune de Toéghin » et exhorté les femmes à s'investir davantage dans la sensibilisation des jeunes.

Bien avant l'étape de Niou, Alpha Barry a fait une escale à Boussé où se tiennent les Journées des producteurs. Il a encouragé les différents exposants et réitéré le message de mobilisation pour la Journée mondiale de lutte contre le Sida.