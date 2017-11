Afrique de l'Ouest: Lutte contre le cancer en Afrique de l'Ouest

La rencontre technique régionale des pays membres de l'Union monétaire ouest africaine (UEMOA) sur le cancer, s'est achevée, le vendredi 24 novembre 2017, à Ouagadougou, sur une note de satisfaction avec « L'appel de Ouagadougou » des participants et des recommandations.

Les lampions sur la réunion des experts de la santé de l'Union monétaire ouest africaine (UEMOA) se sont éteints, le vendredi 24 novembre 2017 à Ouagadougou.

Pendant trois jours de réflexion et de partage d'expériences autour de la cruciale problématique de la lutte contre le cancer, les spécialistes ont proposé des solutions, à travers « L'appel de Ouagadougou », prononcé par l'épouse du président du Faso, Sika Kaboré. Cet appel a plaidé pour l'implication des chefs d'Etat de l'espace communautaire, à soutenir sa mise en œuvre effective.

En effet, il s'est agi, entre autres, d'offrir les mêmes facilités de traitement aux patients atteints de cancer que les nationaux, de mutualiser les moyens de diagnostic et de prise en charge, d'élaborer un projet commun et solidaire d'acquisition des intrants pour le dépistage, le diagnostic et le traitement contre le cancer au sein de l'espace UEMOA.

Les participants ont soumis des recommandations qui se focalisent sur un dépistage et un diagnostic précoce du cancer, le repositionnement de l'anatomie pathologique, l'amélioration de l'accessibilité des traitements anti-cancérigènes, en utilisant des possibilités offertes par l'espace communautaire, la prise en compte du cancer du col de l'utérus.

Il s'est agi également au niveau des recommandations, pour les firmes pharmaceutiques, d'élaborer un anti vaccin anti HPV polyvalent et de promouvoir l'unité de dépistage génétique du cancer du sein.

A la question de savoir s'il y aura des mesures prises pour le suivi des femmes atteintes de cancer, la présidente de la fondation Kimi, Sika Kaboré a répondu en ces termes: « Il faudrait que le ministre de la Santé fasse une communication à ce sujet en conseil des ministres, afin que le président du Faso s'en saisisse et la transmette à ses pairs de l'espace UEMOA ».

Le ministre de la Santé Pr Nicolas Meda a, pour sa part, signifié que malgré les efforts des pays, la problématique de la mise en place de politique de dépistage précoce des cancers reste posée.

C'est la raison pour laquelle, il a souligné que « L'appel de Ouagadougou », indique la voie à suivre, pour offrir de meilleures perspectives de prévention et de contrôle des cancers dans les pays membres de l'UEMOA.

La ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique de la Côte-d'Ivoire, Dr Raymonde Goudou Coffie s'est réjouie de cette rencontre avec les pays de l'UEMOA, qui revêt, à son avis, l'intérêt particulier qu'ils portent à la question de lutte contre les cancers.

« Ce fléau qui traverse les frontières n'a pas de nationalité. En plus, nous constatons que c'est surtout en Afrique sub-saharienne qu'il se développe et nous devons prendre nos responsabilités et faire en sorte que la tendance soit baissière dans nos pays à travers les différentes étapes de la communication », a-t-elle souhaité.